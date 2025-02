Com 17 partidos, confira a composição da 20ª Legislatura da CMS

Câmara Municipal de Salvador - Foto: Reginaldo Ipê | CMS

Com 39,53% de renovação dos vereadores nas eleições municipais do ano passado, a 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvador tem 17 partidos sendo representados na Casa.

As maiores bancadas estão com o União Brasil, com sete edis, a Federação PSDB/ Cidadania, com seis cadeiras, e o Progressistas com cinco.

Em seguida aparecem o PDT, que assegura quatro vagas atuais, empatado com Republicanos e a Federação PT/PV/PCdoB.

Os partidos PSOL,PRD, Podemos, PL e DC elegeram dois vereadores cada e os demais partidos conquistaram uma cadeira cada: MDB, PSD e PSB.

Vereadores de Salvador

Ao todo, 43 vereadores foram eleitos em 6 de outubro e diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

Os 26 vereadores reeleitos foram: Carlos Muniz (PSDB), Luiz Carlos (Republicanos), Maurício Trindade (PP), Roberta Caires (PDT), Anderson Ninho (PDT), Ricardo Almeida (DC), André Fraga (PV), Marta Rodrigues (PT), Paulo Magalhães Jr. (União), Duda Sanches (União), Kiki Bispo (União), Augusto Vasconcelos (PCdoB), George Gordinho da Favela (PP), Sidninho (PP), Débora Santana (PDT), Marcelle Moraes (União), Alexandre Aleluia (PL), Ireuda Silva (Republicanos), Claudio Tinoco (União), Téo Senna (PSDB), Cris Correia (PSDB), Daniel Alves (PSDB), Julio Santos (Republicanos), Fábio Souza (PRD), Randerson Leal (Podemos) e Sílvio Humberto (PSB).

Os outros 17 vereadores eleitos foram: Jorge Araújo (PP), Omarzinho Gordilho (PDT), Kel Torres (Republicanos), Sandro Filho (PP), David Rios (MDB), Isabela Sousa (Cidadania), João Cláudio Bacelar (Podemos), Kênio Rezende (PRD), Marcelo Guimarães Neto (União), Rodrigo Amaral (PSDB), Aladilce Souza (PCdoB), Eliete Paraguassu (PSOL), Felipe Santana (PSD), Hamilton Assis (PSOL), Alex Alemão (DC), Cézar Leite (PL) e Alberto Braga (União).