Vereador sobe tom e critica falta de articulação do governo municipal

Vereador Ricardo Almeida foi percursor das críticas - Foto: Antonio Queirós | Câmara Municipal de Salvador

A insatisfação dos vereadores de Salvador com o governo municipal chegou ao plenário Cosme de Farias. As queixas sobre a falta de articulação dos membros do Palácio Thomé de Souza ecoaram no púlpito da Câmara na tarde desta segunda-feira, 10.

As críticas iniciaram com o vereador Ricardo Almeida (DC) que começou as suas declarações afirmando que falta à gestão alguém como o próprio Bruno foi durante o seu período de secretário no antigo governo.

“Bruno acolhia, respeitava, ouvia, atendia, nunca colocava os seus interesses pessoais acima dos interesses da cidade. Não vivia de intriga, nem de fofoca e nem de disse me disse. Bruno focava e fazia do trabalho o seu grande instrumento”, disse o político.

No entendimento do edil, a frase sobre o chefe do Executivo, que também se refere à época em que Reis foi vice-prefeito até 2019, demonstra a grandiosidade do gestor, o que segundo ele, “falta em seu entorno”.

“O ideal senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Era necessário que essa reflexão fosse desnecessária, que naturalmente as pessoas tivessem aprendido com o exemplo, deixado pelo então vice-prefeito Bruno Reis, hoje prefeito desta cidade. O silêncio que essa Casa faz, fala mais do que todas as palavras que eu disse aqui, presidente”, afirmou, em sessão conduzida pelo 1º vice-presidente, Maurício Trindade (PP).

O desabafo de Almeida também tocou outros vereadores, como Anderson Ninho (PDT) e o próprio Trindade (PP). Após o silêncio no plenário, o pedetista pediu a palavra e parabenizou o colega “pela coragem”.

Trindade, que estava presidindo a Casa, se afastou rapidamente, e aproveitou o seu discurso no plenário para estender as críticas à gestão.

“Vemos os problemas, apresentamos as sugestões, mas infelizmente entra no ouvido e sai no outro nessa prefeitura. Infelizmente, o nosso prefeito não está sabendo dessa situação. É o melhor prefeito do Brasil, mas infelizmente, está cercado de uma assessoria ineficiente, prepotente e que está destruindo a cidade e, consequentemente, a administração dele”, concluiu.

Nos bastidores, os parlamentares afirmam que o descontentamento com os secretários municipais acontecem desde o primeiro governo Bruno Reis (União Brasil), quando muitos gestores se recusavam a receber os vereadores, mesmo a mando do próprio prefeito.