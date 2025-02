Câmara de Salvador define presidentes das comissões; veja composição

Eleição aconteceu nesta quinta-feira, 6 - Foto: Reginaldo Ipê | CMS

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) instalou as 13 comissões permanentes nesta quinta-feira, 6, um dia após a publicação das indicações feitas pelo presidente Carlos Muniz (PSDB) no Diário Oficial do Legislativo (DOL). Na ocasião, os membros de cada colegiado vota nos indicados a presidente e vice.

O vereador Sidninho (PP) foi eleito por unanimidade, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), considerada a mais importante da Casa. O progressista é aliado de primeira hora de Muniz, e sua indicação é interpretada como uma “resposta” ao prefeito Bruno Reis (União Brasil), devido ao impasse com a indicação à Secretaria Municipal da Educação (SMED).

Isso porque é na CCJ que tramita todos os projetos do Legislativo antes de ir ao plenário. Deste modo, cabe ao colegiado analisar e apresentar um parecer a todas as proposições do Executivo, assim como também dos próprios vereadores.

Além de Sidninho, foi eleita como vice-presidente da comissão, a vereadora Aladilce Souza (PCdoB), líder da oposição na Casa. Também compõe o colegiado, os seguintes vereadores: Maurício Trindade (PP); Rodrigo Amaral (PSDB); Júlio Santos (Republicanos); Duda Sanches (União); Omarzinho (PDT); suplentes: Marta Rodrigues (PT) e Kiki Bispo (União).

Cada comissão é composta por sete vereadores e dois vereadores suplentes, obedecendo à representação proporcional dos partidos ou dos blocos de vereadores da legislatura.

Confira a formação das demais comissões

Finanças, Orçamento e Fiscalização

Daniel Alves (PSDB) - presidente

Paulo Magalhães Júnior (União) – vice-presidente

Marta Rodrigues (PT) - membro

Alexandre Aleluia (PL) - membro

Kel Torres (Republicanos) - membro

Roberta Caires (PDT) - membro

Dr. David Rios (MDB) - membro

George - O Gordinho da Favela (PP) – 1º suplente

Omarzinho (PDT) – 2º suplente

Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Paulo Magalhães Júnior (União) - presidente

Rodrigo Amaral (PSDB) – vice-presidente

Sidninho (PP) - membro

Randerson Leal (Podemos) - membro

Maurício Trindade (PP) - membro

Hélio Ferreira (PCdoB) - membro

Alexandre Aleluia (PL) - membro

Júlio Santos (Republicanos) – 1º suplente

Kênio Rezende (PRD) – 2º suplente

Transporte, Trânsito e Serviços Públicos Municipais

Hélio Ferreira (PCdoB) - presidente

Anderson Ninho (PDT) – vice-presidente

Professor Hamilton Assis (PSOL) - membro

Fábio Souza (PRD) - membro

Sandro Filho (PP) - membro

Kiki Bispo (União) - membro

Marcelo Guimarães Neto (União) – membro

Dr. David Rios (MDB) – 1º suplente

Duda Sanches (União) – 2º suplente

Direitos do Cidadão e Defesa do Consumidor

Roberta Caires (PDT) – presidente

Jorge Araújo Repórter (PP) – vice-presidente

Téo Senna (PSDB) - membro

Sandro Filho (PP) - membro

Isabela Sousa (Cidadania) - membro

George - O Gordinho da Favela (PP) - membro

Kênio Rezende (PRD) – membro

Anderson Ninho (PDT) – 1º suplente

Alexandre Aleluia (PL) – 2º suplente

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Relações Internacionais

João Cláudio Bacelar (Podemos) – presidente

Marcelle Moraes (União) – vice-presidente

Luiz Carlos (Republicanos) – membro

Daniel Alves (PSDB) – membro

Randerson Leal (Podemos) - membro

Alberto Braga (União) – membro

Marcelo Guimarães Neto (União) – membro

Felipe Santana (PSD) – 1º suplente

Débora Santana (PDT) – 2º suplente

Educação, Esporte e Lazer

Cris Coreia (PSDB) – presidente

Téo Senna (PSDB) – vice-presidente

André Fraga (PV) – membro

Sílvio Humberto (PSB) – membro

Aladilce (PCdoB) – membro

Roberta Caires (PDT) – membro

Kênio Rezende (PRD) – membro

Daniel Alves (PSDB) – 1º suplente

Jorge Araújo Repórter (PP) – 2º suplente

Saúde, Planejamento Familiar e Previdência Social

Débora Santana (PDT) – presidente

Maurício Trindade (PP) – vice-presidente

Cézar Leite (PL) – membro

Aladilce (PC do B) –membro

Duda Sanches (União) – membro

Dr. David Rios (MDB) – membro

Fábio Souza (PRD) – membro

Ireuda Silva (Republicanos) – 1º suplente

Felipe Santana (PSD) – 2º suplente

Reparação

Marta Rodrigues (PT) – presidente

Ireuda Silva (Republicanos) – vice-presidente

Eliete Paraguassu (PSOL) – membro

Professor Hamilton Assis (PSOL) – membro

Sílvio Humberto (PSB) – membro

Cris Correia (PSDB) – membro

Kiki Bispo (União) – membro

Randerson Leal (Podemos) – 1º suplente

Téo Senna (PSDB) – 2º suplente

Assistência Social e de Direitos das Pessoas com Deficiência

Cézar Leite (PL) – presidente

Fábio Souza (PRD) – vice-presidente

Alberto Braga (União) – membro

Júlio Santos (Republicanos) – membro

Kel Torres (Republicanos) – membro

Débora Santana (PDT) – membro

George - O Gordinho da Favela (PP) – membro

Alex Alemão (DC) – 1º suplente

Ireuda Silva (Republicanos) – 2º suplente

Defesa dos Direitos da Mulher

Ireuda Silva (Republicanos) – presidente

Isabela Sousa (Cidadania) – vice-presidente

Aladilce (PCdoB) – membro

Marta Rodrigues (PT) – membro

Eliete Paraguassu (PSOL) – membro

Marcelle Moraes (União) – membro

Roberta Caires (PDT) – membro

Débora Santana (PDT) – 1º suplente

Cris Correia (PSDB) – 2º suplente

Cultura

Sílvio Humberto (PSB) – presidente

André Fraga (PV) – vice-presidente

Luiz Carlos (Republicanos) – membro

Professor Hamilton Assis (PSOL) – membro

Anderson Ninho (PDT) – membro

Alex Alemão (DC) – membro

Jorge Araújo Repórter (PP) – membro

Hélio Ferreira (PCdoB) – 1º suplente

Isabela Sousa (Cidadania) – 2º suplente

Legislação Participativa

Alex Alemão (DC) – presidente

Eliete Paraguassu (PSOL) – vice-presidente

Marcelle Moraes (União) – membro

Felipe Santana (PSD) – membro

Isabela Sousa (Cidadania) – membro

Omarzinho (PDT) – membro

João Cláudio Bacelar (podemos)

Cézar Leite (PL) – 1º suplente

Cris Correia (PSDB) – 2º suplente