“Grande vitória", afirma Hilton Coelho sobre afastamento de Adolfo

Deputado estadual Hilton Coelho comemorou o posicionamento do STF - Foto: Cássio Moreira | Ag. A TARDE

Após o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), ser afastado do cargo por decisão do Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira, 10, o deputado Hilton Coelho (PSOL) classificou o episódio como uma conquista para a Bahia.

Em entrevista ao Portal Massa!, o parlamentar, que foi o autor da ação no STF, afirmou que seria um erro deixar que o atual presidente assumisse o terceiro mandato.

“Enxergo como a grande vitória da Bahia, porque ao final ficou muito evidente que a sessão que elegeu Adolfo Menezes foi marcada pela ilegalidade e pelo autoritarismo”, iniciou Hilton Coelho.

“A decisão célere do STF através do ministro Gilmar Mendes não deixou dúvida de que manter Adolfo na presidência da Assembleia Legislativa era um erro terrível, ainda que 61 deputados e todos os partidos, à exceção do PSOL e do nosso mandato de deputado, tenham compactuado com isso” completou.

Embate com Adolfo

A disputa política entre Adolfo Menezes e Hilton Coelho já havia sido assunto na última semana, quando os dois disputaram a presidência da Casa e o atual mandatário venceu as eleições por 61 votos a 1.

Nesta segunda, 10, após a decisão do STF, Adolfo afirmou que o opositor estava fazendo uma política “radical” ao entrar na Justiça.

No entanto, de acordo com Hilton, ele tomou a atitude correta e destacou que no Brasil algumas pessoas gostam de viver no erro.

“Bom, nesse país, especialmente na nossa Bahia, muitos acham que defender o correto é ser radical. O PSOL não entende dessa forma, nós sabíamos que era uma situação objetiva, a ilegalidade da candidatura de Adolfo era flagrante, apesar de a grande maioria se posicionar de outra forma”, disparou.

O parlamentar também ressaltou que não se arrepende da decisão de recorrer ao STF. “Então, se isso é ser radical, podem contar com a radicalidade do PSOL”, disse.

Foco na presidência da Alba

Por fim, o deputado do PSOL reafirmou o desejo de comandar a Alba e, caso haja uma nova eleição, ele irá disputar o pleito.

“Sim. A nossa candidatura já estava aposta antes da afirmação da candidatura de Adolfo Menezes, porque nós temos uma visão sobre a Bahia e sobre o papel da Assembleia Legislativa para a resolução de problemas que são muito graves”, finalizou.