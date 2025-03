"Já controlado", diz Marchesini sobre incêndio em prédio da Câmara

Comandante-geral do Corpo de Bombeiros da Bahia, Adson Marchesini - Foto: Cássio Moreira / Ag A TARDE

Um incêndio foi registrado no início da tarde desta segunda-feira, 24, no Palácio da Câmara Municipal de Salvador. O Corpo de Bombeiros informou que, apesar de as chamas terem se espalhado rapidamente, principalmente pelo telhado do prédio histórico, o incêndio foi controlado com sucesso.

O fogo atingiu uma área próxima ao Salão Nobre, mas já foi combatido pelas equipes, que também procederam com a remoção do mobiliário para evitar maiores danos. A suspeita inicial é de pane no ar-condicionado. De acordo com a comunicação da Câmara, o local foi evacuado, as chamas atingiram inicialmente o teto do prédio e, felizmente, não houve feridos.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros da Bahia, Adson Marchesini, falou sobre o trabalho das equipes e os esforços para conter o incêndio.

“A preocupação do Corpo de Bombeiros neste momento é restabelecer a normalidade do prédio. Já está controlado. Nossa equipe está no combate. A cobertura do telhado, feita de manta, contribuiu para a propagação do incêndio, mas estamos trabalhando para evitar que ele volte. Nossa equipe já está no telhado, combatendo o fogo diretamente.”

Marchesini também detalhou as áreas afetadas pelo incêndio e o andamento do combate.

“A área atingida foi o telhado da presidência e a região do Salão Nobre, mais ou menos naquela área, mas os bombeiros estão fazendo o combate. Em relação aos hidrantes, se algum não estiver funcionando, vamos verificar depois. Neste momento, o foco é combater o incêndio.”

Sobre a atuação interna e externa das equipes, o comandante destacou a eficácia do trabalho das equipes de resgate.

“Nossas equipes já estavam no interior do imóvel, combatendo o incêndio de forma direta. O combate foi realizado internamente, e a parte externa foi resfriada, já que nossas equipes estavam atuando na parte interna. Foi graças a esse combate interno que conseguimos neutralizar e dominar o incêndio.”

A situação segue sendo monitorada pelo Corpo de Bombeiros, que permanece no local para garantir a segurança do prédio e evitar o retorno das chamas.