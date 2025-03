Mulher morre afogada na praia de Jaguaribe, em Salvador

Ocorrência foi registrada na 12ª Delegacia Territorial (DT) de Itapuã - Foto: Reprodução | Google Maps

Uma mulher, cuja identidade não foi revelada, que tomava banho na praia de Jaguaribe, em Salvador, no domingo, 23, acabou morrendo após se afogar junto com um homem. O rapaz conseguiu ser socorrido por equipes do Salvamento Marítimo (Salvamar), mas não há detalhes sobre o seu estado de saúde.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e fez os atendimentos necessários. O afogamento foi registrado na 12ª Delegacia Territorial (DT) de Itapuã onde foram expedidas guias de remoção. A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP) lamentou o falecimento e ressaltou a importância de seguir as orientações dos salva-vidas na prevenção de acidentes.