Homem cai de deck de 5 metros, bate a cabeça e morre afogado

Barragem fica localizada em Alto Cedro - Foto: Google Street View

Um homem de 53 anos morreu na noite deste sábado, 15, o cair de um deck de aproximadamente cinco metros de altura, em Rio dos Cedros (SC), no Vale do Itajaí.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, ele bateu a cabeça e caiu dentro da barragem do Pinhal, região turística do município, acabou se afogando e morreu no local.

O homem estava acompanhado de outras pessoas que também moravam na casa com o deck. Os bombeiros foram acionados por volta das 23h e começaram as buscas no lago.

Após 1h, a vítima foi encontrada no fundo do lago, já sem vida, com as pupilas dilatadas e a pele com mudança de cor.

Os bombeiros ainda realizaram o atendimento pré-hospitalar e conduziram o homem ao hospital, mas ele não resistiu.