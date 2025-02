Jogador de 26 anos morre após sofrer mal súbito em alojamento

Partida que seria disputada neste domingo foi suspensa - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O jogador, Gabriel Protásio Gomes, conhecido como Gabriel Popó, de 26 anos, morreu após sofrer um mal súbito na manhã deste domingo, 16. Ele atuava pelo XV de Jaú, equipe do interior de São Paulo.

Em nota, o XV de Jaú lamentou o ocorrido e expressou solidariedade à família de Gabriel Popó: “Que sua memória seja honrada e que possamos encontrar forças para enfrentar essa perda irreparável”, diz o comunicado.

De acordo com o Metreópoles, por conta do falecimento do atleta, a partida que seria disputada neste domingo entre XV de Jaú e União Suzano, válida pelo Paulistão A3, foi suspensa. A informação foi confirmada pela Federação Paulista de Futebol (FPF).