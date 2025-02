Corredora morre atropelada durante treino por motorista bêbado

A mulher realizava um treino de corrida de longas distâncias em Campo Grande - Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma corredora identificada como Danielle Oliveira, de 41 anos, morreu na manhã deste sábado, 15, após ser atropelada por um estudante de medicina que estava bêbado. A mulher realizava um treino de corrida de longas distâncias na MS-010, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quando o acidente aconteceu.

A vítima treinava com cerca de 20 pessoas quando o motorista de 23 anos, que não teve a identidade revelada, atingiu o grupo e acabou atropelando duas corredoras. De acordo com testemunhas, o veículo estava em alta velocidade. Também afirmaram que o carro fazia zigue-zague antes de atingir Danielle e que o condutor estava visivelmente bêbado.

As duas mulheres chegaram a ser socorridas, porém, cada situação teve um desfecho. A amiga de Danielle foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com escoriações e foi liberada. Danielle foi atendida por socorristas que estavam entre o grupo de atletas. O Corpo de Bombeiros também estava no local e tentou reanimar a mulher por cerca de uma hora mas a vítima acabou morrendo na rodovia. Danielle deixa uma filha.

O motorista recebeu voz de prisão de um policial civil que fazia parte do grupo. A polícia militar foi acionada e o homem se negou a fazer o teste do bafômetro. Porém, os agentes sentiram o cheiro forte de bebida, além de terem encontrado latas de cerveja dentro do carro.

O estudante foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro Especializado de Polícia Integrado (Cepol).