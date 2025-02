Junto há 84 anos, casal cearense entra para o Guinness Book

Juntos há 84 anos e 86 dias, a união dos cearenses Manoel Angelim Dino e Maria de Sousa Dino foi reconhecida nesta sexta-feira, 14, como o casamento mais duradouro do mundo atualmente, conforme o Guinness World Records.



Manoel, tem 105 anos, e Maria, 101 anos. O casório de Manoel Angelim e Maria de Sousa aconteceu em 20 de novembro de 1940, em uma capela do município de Boa Viagem, a cerca de 200 quilômetros de Fortaleza.

Manoel atualmente está com dificuldades de locomoção e, por isso, mais recolhido. Já Maria sofreu uma fratura no fêmur há dois anos e, desde então, também está com os movimentos limitados. Toma remédios para pressão arterial, mas não apresenta outros problemas de saúde, segundo familiares.

O título de casal vivo com o matrimônio mais longevo do mundo foi registrado em 5 de fevereiro pela LongeviQuest, grupo de pesquisadores referência no monitoramento de supercentenários.

Como se conheceram?

Manoel e Maria se encontraram, pela primeira vez, em 1936. Eles trabalhavam com suas respectivas famílias em agricultura. Naquele ano, Manoel visitou o distrito em que Maria morava para recolher uma carga de rapadura. Ele conheceu a moça, mas ainda não foi amor à primeira vista.

Foi somente alguns anos depois, em 1939, quando os dois se encontraram pela segunda vez, que Manoel se apaixonou pela futura esposa. A mãe de dona Maria não aprovou a união de primeira, e o pai dela afirmou que só iria autorizar o enlace se Manoel conseguisse construir uma casa para os dois em um ano.

O agricultor concluiu a casa, os dois trocaram alianças no fim de 1940. Ao longo de todos esses anos, os dois tiveram 13 filhos, 55 netos, 54 bisnetos e 12 tataranetos. Uma das netas é Valéria Angelim, de 42, que conversou com o g1.

"Após o casamento, eles trabalharam juntos na agricultura, na produção de fumo de rolo, para criarem os filhos, e assim venceram. Com sacrifício, criaram todos sem passar grandes necessidades. Me sinto honrada e feliz por ser descendente, por estar com eles toda a minha vida", contou.

Atualmente, Valéria é uma das responsáveis pelos cuidados do casal, que um dia também cuidou dela. É que a mãe de Valéria, uma das filhas de dona Maria, morreu no parto. A avó, então, fez-se mãe mais uma vez e decidiu criá-la. "Ela estava prestes a completar 60 quando teve o desafio de enfrentar o luto com um bebê", conta.

A família tem expectativa que os dois possam celebrar, em novembro de 2025, as bodas de girassol, que celebram 85 anos de casamento. Segundo Valéria, a ideia é festejar de modo "bem intimista para não cansá-los muito".