Google: saiba como funciona o sistema que emitiu falso alerta

O Sistema Android de Alertas de Terremoto é uma tecnologia desenvolvida pelo Google desde 2020 - Foto: Fernando Frazão | Agência Brasil

Um alerta de terremoto foi emitido pelo Google para usuários de smartphones Android em São Paulo e Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira, 14. O alerta, no entanto, não foi verídico.

O alerta foi disparado pelo Sistema Android de Alertas de Terremoto, e utiliza os acelerômetros dos celulares para detectar vibrações. O sistema interpretou os dados coletados como um possível tremor, levando ao envio da notificação.

O Sistema Android de Alertas de Terremoto é uma tecnologia desenvolvida pelo Google desde 2020, que utiliza os sensores de movimento (acelerômetros) presentes em smartphones Android para detectar possíveis tremores de terra.

A tecnologia analisa os dados coletados pelos acelerômetros e, ao cruzar informações de múltiplos aparelhos em uma mesma área, estima a ocorrência de abalos sísmicos, enviando notificações aos usuários próximos à região afetada.

Nenhum tremor foi registrado

As defesas civis de São Paulo e do Rio de Janeiro emitiram comunicados informando que não houve registro de nenhum terremoto na região.

O informe veio após moradores de São Paulo e do Rio de Janeiro receberem, durante a madrugada desta sexta-feira (14), um alerta de terremoto de magnitude de até 5,5 na escala Richter.

O Google emitiu uma nota oficial esclarecendo o ocorrido e pedindo desculpas pelo ocorrido. Após o incidente, o Google desativou o sistema de alerta no Brasil e está investigando as causas do disparo indevido. A empresa pediu desculpas aos usuários pelo inconveniente e reforçou o compromisso de aprimorar suas ferramentas. Confira a nota completa.

Nota do Google

O Sistema Android de Alertas de Terremoto é um sistema complementar que usa celulares Android para rapidamente estimar vibrações de terremotos e oferecer alertas para as pessoas. Ele não foi desenhado para substituir nenhum outro sistema de alerta oficial. Em 14 de fevereiro, nosso sistema detectou sinais de celulares em localização próxima ao litoral de São Paulo e disparou um alerta de terremoto aos usuários na região. Nós desativamos prontamente o sistema de alerta no Brasil e estamos investigando o ocorrido. Pedimos desculpas aos nossos usuários pelo inconveniente e seguimos comprometidos em aprimorar nossas ferramentas.