Brasileiros recebem alerta de terremoto no celular; veja locais

Alerta foi emitido na madrugada - Foto: Reprodução / X

Moradores dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro foram surpreendidos na madrugada desta sexta-feira, 14, com um alerta de terremoto emitido para celulares com sistema operacional Android. A notificação informava sobre um suposto tremor com epicentro no litoral paulista, próximo a Ubatuba. Apesar do susto e da mobilização nas redes sociais, a Defesa Civil e o Centro de Sismologia da USP negaram a ocorrência do fenômeno.

O alerta foi disparado pouco depois das 2h, pegando muitos de surpresa. Diante da repercussão, a Defesa Civil de São Paulo se pronunciou por volta das 3h10, informando em sua conta oficial no X (antigo Twitter) que não havia emitido nenhum aviso sobre tremores.

“Até o momento, não há registro de ocorrência relacionada com possível terremoto no estado”, declarou o órgão.

Minutos depois, a Defesa Civil reforçou a informação com um novo comunicado: “Segundo o Centro de Sismologia da USP, não foi registrado nenhum terremoto no estado de SP nesta madrugada. Não há nenhuma ocorrência relacionada com terremoto em atendimento.”