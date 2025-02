Criança é resgatada após ser atraída com doces por sequestrador

suspeito foi preso em flagrante por sequestro e importunação sexual - Foto: Imagem ilustrativa / IStock

No interior de São Paulo, um homem de 42 anos foi preso em flagrante após tentar raptar uma criança de 8 anos, oferecendo-lhe doces para atraí-la até o carro e depois tentando puxá-la para dentro. O caso ocorreu no bairro Vila Cidade Jardim, na cidade de Avaré, na noite desta quarta-feira, 12.

O suspeito, que já tinha antecedentes criminais por outros crimes, foi detido pela Polícia Militar e levado para a delegacia da cidade. A criança foi resgatada e devolvida aos pais, sem ferimentos.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que apura a motivação do crime e se o homem agiu sozinho ou teve ajuda de outras pessoas. A polícia também investiga se o suspeito já havia tentado raptar outras crianças na região.

Com a ajuda de imagens de câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar o carro do suspeito e localizá-lo em uma área de mata. No local, foram encontrados diversos brinquedos e um saco de doces, evidenciando a intenção do criminoso de distrair a criança.

Ao ser abordado pelos policiais, o homem resistiu à prisão, mas foi detido e encaminhado para a delegacia da cidade. A criança foi resgatada e encaminhada para um hospital, onde passou por exames e foi liberada sem ferimentos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito foi preso em flagrante por sequestro e importunação sexual. O celular e o carro do criminoso também foram apreendidos e serão utilizados como provas no processo.