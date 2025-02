Homem ameaça sobrinha de morte e é preso por crime ambiental

Policiais civis do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (NEAM) prenderam em flagrante um homem, de 50 anos, pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de caça de animais silvestres. Os agentes foram à residência dele, na terça-feira, 11, na Fazenda Varginha, zona rural do município de Santo Estêvão, para apurar uma denúncia de ameaça de morte contra a sobrinha.

| Foto: Divulgação Polícia Civil

A mulher compareceu ao NEAM, dia 27 de janeiro deste ano, para registrar um boletim de ocorrência contra o senhor. No dia, ela informou que o seu tio havia apontado uma arma de fogo em sua direção e afirmando que lhe mataria em outra oportunidade.

“Na ocasião, a vítima solicitou Medida Protetiva de Urgência, bem como foi representada pela busca e apreensão da referida arma, sendo ambas deferidas pelo Poder Judiciário”, disse a delegada Alana Fialho, titular do NEAM/Santo Estevão.

Diante da acusação, equipes do NEAM e da Delegacia Territorial de Santo Estevão, foram à casa do agressor homem para cumprir o mandado de busca e apreensão e, chegando lá, encontram uma espingarda de fabricação artesanal, uma carabina de ar comprimido e 31 aves da fauna silvestre , que estavam presas em gaiolas. O homem nem tem permissão, licença ou autorização do órgão competente para criar os animais.

O suspeito foi conduzido ao NEAM, onde foi autuado em flagrante. Ele responderá o processo em liberdade, após o pagamento da fiança.