BRASIL Google notifica terremoto falso e desativa sistema logo depois Telefones com sistema operacional Android das regiões de MG, SP e RJ receberam uma notificação de um terremoto na madrugada desta sexta-feira, 14

Sistema de alarme do Google notifica alarme falso de um terremoto no sudeste do país - Foto: Reprodução

O Google desativou o sistema de alertas de terremotos do Android no Brasil após um erro que gerou um alarme falso na madrugada desta sexta-feira, 14, para moradores das regiões de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Leia Também: Safadão nega ida para política após convite do partido de Marçal Bolo envenenado: suspeita deixou mensagem em camisa antes de morrer Rodada pode definir G-4 e rebaixados do Baianão; veja cenários Um falso terremoto foi notificado no mar da região de Ubatuba para usuários de celulares que utilizam o sistema operacional Android, do Google. Além da desativação do sistema, o Google se desculpou com os usuários e está investigando o ocorrido. "Pedimos desculpas aos nossos usuários pelo inconveniente e seguimos comprometidos em aprimorar nossas ferramentas", disse a big tech. A notificação que o Google emitiu não tem relações com as que a Defesa Civil envia sobre os eventos climáticos extremos. De acordo com o próprio Google, o Android não pensa em substituir nenhum dos sistemas de alerta. Confira a nota completa do Google: "O Sistema Android de Alertas de Terremoto é um sistema complementar que usa celulares Android para rapidamente estimar vibrações de terremotos e oferecer alertas para as pessoas. Ele não foi desenhado para substituir nenhum outro sistema de alerta oficial. Em 14 de fevereiro, nosso sistema detectou sinais de celulares em localização próxima ao litoral de São Paulo e disparou um alerta de terremoto aos usuários na região. Nós desativamos prontamente o sistema de alerta no Brasil e estamos investigando o ocorrido. Pedimos desculpas aos nossos usuários pelo inconveniente e seguimos comprometidos em aprimorar nossas ferramentas."

