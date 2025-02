Rodada pode definir G-4 e rebaixados do Baianão; veja cenários

Taça do Campeonato Baiano - Foto: (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

A fase de grupos do Campeonato Baiano está chegando ao fim e pode ser praticamente definida nesta oitava rodada, uma de antecedência, já que os quatro clubes classificados para a semifinal do torneio e os dois rebaixados para a segunda divisão podem ser definidos.

Para assegurar a vaga na próxima etapa, o Vitória precisa de um empate contra o Jequié, enquanto o Bahia terá que vencer o Barcelona de Ilhéus e torcer para Jipão não conquistar o triunfo diante do Rubro-Negro.

O cenário em que os quatro classificados são definidos nesta oitava rodada também conta com a vitória da Jacuipense sobre o Porto e o triunfo do Atlético de Alagoinhas diante do Jacobina, que terá rebaixamento confirmado em caso de derrota.

Outra equipe que pode ser confirmada na Série B do Baianão na próxima temporada é o Colo-Colo, que visita a Juazeirense no Adauto Moraes. O Tigrão precisa vencer o Cancão de Fogo para ficar vivo e disputar o confronto direto diante do Jegue da Chapada na última rodada.

Confira os cenários possíveis de todos os times do Campeonato Baiano:

Vitória: Empatar ou vencer o Jequié para classificar

Jacuipense: Vencer o Porto para classificar

Bahia: Vencer o Barcelona de Ilhéus e torcer para empate ou derrota do Jequié para classificar

Atlético de Alagoinhas: Vencer o Jacobina e torcer para derrotas de Jequié e Barcelona de Ilhéus para classificar

Jequié: Não pode ter situação definida nesta rodada

Barcelona de Ilhéus: Não pode ter situação definida nesta rodada

Porto: Não pode ter situação definida nesta rodada

Juazeirense: Não pode ter situação definida nesta rodada

Jacobina: Vencer o Atlético de Alagoinhas para não ser rebaixado nesta rodada

Colo-Colo: Vencer a Juazeirense para não ser rebaixado nesta rodada