Denis Júnior se prepara para reestreia: "Jogo mais importante da carreira"

Denis Júnior deve assumir a meta tricolor na partida deste sábado, 15, contra o Barcelona - Foto: Rafael Rodrigues/ E.C Bahia

A partida contra o Barcelona de Ilhéus, que acontece neste sábado, 15, no Barradão, marcará um momento especial para Denis Júnior. Após dois anos emprestado ao Vila Nova, o goleiro viverá a expectativa de reestrear com a camisa do Esporte Clube Bahia. A viagem antecipada dos goleiros Marcos Felipe e Danilo Fernandes abre espaço para a novidade na posição, e Denis está pronto para mostrar seu valor.

“Para mim é o jogo mais importante da minha carreira. Estou me preparando bem, estou focado, e espero retribuir toda essa confiança dentro de campo”, afirmou Denis, que chegou ao Bahia em 2021, mas encontrou dificuldades para conquistar uma vaga no elenco principal nas temporadas passadas.

Durante o período em que esteve no Vila Nova, o goleiro ganhou experiência e maturidade, jogando quase 100 partidas e evoluindo consideravelmente como atleta. "Foram anos de evolução. Foram dois anos jogando, quase 100 partidas pelo Vila. Um local que amadureci bastante, tive minutagem e foi algo importante para a minha carreira", contou.

O técnico Rogério Ceni, que tem acompanhado de perto o desempenho de Denis nos treinamentos, se mostrou satisfeito com a evolução do goleiro. "Ele vem treinando bem, fazendo boas defesas nos treinamentos. É um goleiro que tem uma reação muito boa no enfrentamento um contra um. Acho que pode que aprimorar um pouco o jogo com os pés, é muito importante. É um ser humano excepcional e eu espero dar uma oportunidade para ele em breve", disse o treinador, destacando as qualidades do jogador.

Embora Denis Júnior seja o atleta do atual elenco com mais tempo de clube, ele jogou apenas seis partidas pelo Bahia, atuando emprestado nas últimas três temporadas. Agora, com a chance de reestrear, o goleiro se prepara para mostrar que está pronto para atuar com a camisa tricolor e brigar por uma posição no time titular.