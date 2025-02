Safadão nega ida para política após convite do partido de Marçal

O nome de Safadão passou a ser sondado após a popularidade de Gusttavo Lima - Foto: Divulgação

Após Wesley Safadão ser convidado a se filiar ao PRTB, a equipe de assessoria dele afirmou que o cantor não tem interesse de seguir carreira em um cargo público. Ao jornal O Globo, o artista afirmou que "o negócio dele é forró e vaquejada".

O nome de Safadão passou a ser sondado após a popularidade de Gusttavo Lima na política. O forrozeiro era cobiçado pela sigla de Pablo Marçal para uma candidatura no Senado em 2026.

"Além de cantor de sucesso, Wesley é um grande empresário, com coração voltado ao social. Ele quer deixar um legado para as próximas gerações", afirmou Leonardo Avalanche, presidente nacional do PRTB, em entrevista ao Globo na quinta-feira, 13.

Planos do PRTB

No ano passado, o PRTB só conseguiu emplacar um prefeito no país. Trata-se de Clodoaldo Alves, eleito para comandar a cidade de Nova Brasilândia d'Oeste, no interior de Rondônia, que tem cerca de 20.400 habitantes. Em terceiro lugar na disputa pela prefeitura de São Paulo, Marçal ficou fora do segundo turno.

Já Gusttavo Lima anunciou, no início deste ano, que pretende se candidatar à presidência. A notícia causou surpresa no meio político e no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O cantor passou a ser cortejado por diferentes partidos, entre eles o PRTB e o União Brasil. Bolsonaro, por sua vez, tem indicado que o artista seria bem-vindo no PL, desde que ele concorde em disputar por uma vaga no Senado, e não pelo comando do Palácio do Planalto.

Após o anúncio de Gusttavo, Safadão postou uma declaração de apoio à intenção do sertanejo de concorrer à presidência. "Falando com o meu presidente", escreveu na legenda de um post que mostrava uma chamada de vídeo entre os dois.