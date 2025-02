PRTB quer Wesley Safadão candidato ao Senado em 2026

Safadão pode ser candidato ao Senado em 2026 - Foto: Divulgação

O PRTB, que conta com Pablo Marçal nos seus quadros e conversa para trazer Gusttavo Lima, pode contar com mais um artista no time de 'estrelas' para as eleições de 2026: o cantor Wesley Safadão é o desejo da legenda para a disputa por uma das duas cadeiras do Senado em jogo no pleito do próximo ano.

A informação foi confirmada pelo presidente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche, em, entrevista ao portal CNN Brasil. Segundo o dirigente partidário, as conversas estão em estágio avançado. O estado escolhido é o Ceará, terra do artista.

"Bastante empolgado e inclinado a participar do desafio", afirmou o presidente do PRTB, ao confirmar a possibilidade.

A aposta inicial do PRTB para o Planalto é o ex-coach Pablo Marçal. A sigla, entretanto, pode ser a casa de Gusttavo Lima, que quer ser candidato a presidente, mas ainda não está filiado a nenhum partido.