Wagner é aposta para assumir Ministério de Relações Institucionais

Senador Jaques Wagner (PT) - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner, está no radar do presidente Lula (PT) para compor o seu ministério neste terceiro ano de mandato.

O nome do baiano está sendo especulado para assumir o Ministério das Relações Institucionais, de acordo com a coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Isso porque o ministro Alexandre Padilha, atual titular da pasta, deve mudar de cargo nesta mudança administrativa. Já segundo as apurações do jornal Folha de S.Paulo, o gestor pode assumir a Saúde, com as trocas feitas pelo petista.

Além de Wagner, outro nome cotado para assumir a pasta é o do líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães.

Caso ele seja indicado para a pasta, os caminhos do ex-prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva, ficam abertos para assumir a presidência da sigla.