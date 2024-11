Jaques Wagner abre o jogo sobre chances de assumir o PT; veja

Wagner nega possibilidade de assumir presidência do PT - Foto: Divulgação

O senador baiano Jaques Wagner abriu o jogo, nesta quinta-feira, 7, sobre a possibilidade de assumir a presidência nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), como vem sendo ventilado nos últimos dias. O petista negou as especulações.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, Wagner agradeceu por ter sido lembrado para o cargo, mas pontuou que a legenda, hoje presidida por Gleisi Hoffmann, tem ótimos quadors para assumir o posto. Edinho Silva, prefeito de Araraquara, e José Guimarães, deputado federal pelo Ceará, estão entre os cotados.

"Esta semana saiu na imprensa a informação de que eu poderia ser uma "terceira via" possível na sucessão da presidência do PT. Agradeço a lembrança do meu nome para disputar a presidência do meu partido, e me sentiria honrado em presidi-lo. Mas há nomes colocados de pessoas muito preparadas para assumir este importante cargo. Entre elas, destaco o nome de Edinho Silva, prefeito de Araraquara, por quem eu tenho um grande apreço", escreveu o senador.

Wagner foi apontado como um nome capaz de apaziguar a disputa entre os núcleos que tentam emplacar Edinho e Guimarães. O segundo é a aposta de Gleisi para a sua sucessão no partido.