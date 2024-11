Wagner pode assumir presidência do PT; entenda

Wagner pode entrar na disputa pela presidência do PT - Foto: Jefferson Rudy | Agência Senado

Licenciado da liderança do governo no Senado, Jaques Wagner pode assumir uma nova função no seu partido, o PT. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do O Globo, uma ala no PT está articulando para lançar o ex-governador da Bahia como candidato à presidência do partido.

O senador seria vendido como de um nome de "pacificação", uma espécie de terceira via entre Edinho Silva, o favorito, pois é o preferido de Lula, e José Guimarães, que é o petista pelo qual Gleisi Hoffmann, atual presidente do partido, trabalha.

Gleisi permanecerá no comando da sigla até junho de 2025, quando encerra o seu mandato.