Bellintani diz que Wagner é principal liderança da Bahia no século 21

Ex-secretário municipal na gestão ACM Neto em Salvador e ex-presidente do Bahia, Guilherme Bellintani não poupou elogios ao senador Jaques Wagner (PT), a quem atribuiu ser a principal liderança da Bahia no século 21. A declaração foi dada em entrevista ao programa Linha de Frente, da TV Aratu.

Para Bellintani, Wagner possui destaque nacional consolidado e participação direta na transformação política do estado.

“O que Jaques Wagner fez no governo baiano é algo histórico. A Bahia, depois de Antônio Carlos Magalhães, não teve outra projeção nacional consolidada como é Jaques Wagner”, disse o ex-mandatário Tricolor.

O ex-presidente do Bahia ressaltou ainda que o ex-prefeito de Salvador não alcançou esse posto hoje ocupado por Wagner nacionalmente, com capacidade de construir pontes com governos de diferentes orientações políticas.