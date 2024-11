Bolsonaro presta depoimento em investigação contra aliado

Bolsonaro é testemunha de defesa de Silvinei Marques, ex-diretor-geral da PRF. - Foto: © Valter Campanato | Agência Brasil

Testemunha de defesa do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) presta depoimento na manhã desta terça-feira, 5, à Controladoria-Geral da União (CGU). O ex-presidente deve depor de forma oral, por meio de videoconferência. O processo tramita sob sigilo.

Silvinei é investigado por bloqueios em rodovias durante a eleição de 2022 e pela acusação de tentar interferir no resultado do segundo turno. Ele ficou preso, de forma preventiva, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, pelo período de um ano, por ordem do STF.

Em agosto deste ano, o ex-diretor foi solto e, desde então, usa tornozeleira eletrônica e está proibido de usar as redes sociais. Com o processo, Silvinei corre o risco de perder a aposentadoria de cerca de R$ 16,5 mil.

O ex-diretor da PRF comandou a corporação entre abril de 2021 e dezembro de 2022. Nesse período, Silvinei chegou a pedir abertamente votos em Bolsonaro ao longo da campanha presidencial de 2022.