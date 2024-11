PF aponta supostos crimes do chefe da Abin de Bolsonaro

Ramagem foi diretor da Abin durante o governo Bolsonaro - Foto: Carolina Antunes | PR

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) será indiciado pela Polícia Federal (PF) por supostos crimes cometidos quando comandou a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo Jair Bolsonaro (PL).

Leia mais

>> PF encontra orientação de Ramagem para Bolsonaro atacar urnas

>> Inquéritos sobre Bolsonaro e 8 de janeiro encerram neste mês, diz PF

Conforme informações da coluna de Paulo Cappelli do portal Metrópoles, o indiciamento ocorrerá no âmbito do inquérito da “Abin paralela”, que apura se a estrutura governamental foi usada para espionar ministros do STF, deputados, senadores e jornalistas. A arapongagem teria sido feita por meio do software israelense First Mile.

Em paralelo, a PF aprofunda investigações para definir se Ramagem também será indiciado no chamado “inquérito do golpe”, que investiga articulações entre políticos e militares, bem como as depredações do 8 de Janeiro.

O deputado foi convocado pela PF para depor nesta terça-feira, 5. A expectativa é que ambas as investigações sejam concluídas nos próximos dias. Ramagem nega ter cometido qualquer irregularidade.