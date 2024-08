PF encontra orientação de Ramagem para Bolsonaro atacar urnas

Ramagem, que terá o apoio de Bolsonaro na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro, é suspeito de organizar um esquema de monitoramento paralelo dentro da Abin - Foto: Mauro Pimentel/AFP

A Polícia Federal (PF) encontrou e-mails em que o então chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem (PL), hoje candidato a prefeito do Rio de Janeiro, orienta o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a questionar a segurança da urnas eletrônicas e atacar o sistema eleitoral.

A informação é do jornal O Globo. De acordo com a publicação, em um dos e-mails, Ramagem teria orientado Bolsonaro a colocar em xeque o resultado das eleições de 2018, alegando que deveria ter sido eleito no primeiro turno.

Ramagem, que terá o apoio de Bolsonaro na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro, é suspeito de organizar um esquema de monitoramento paralelo dentro da Abin. O órgão clandestino recebeu o nome de 'Abin Paralela'.