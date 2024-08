Adélia Pinheiro diz que pode receber mais partidos até a convenção

Adélia também falou sobre as investidas em torno de uma aliança com o atual vice-prefeito Bebeto Galvão e o PSB - Foto: Lula Bonfim / Ag. A Tarde

Com a saída de Jabes Ribeiro da disputa, e a desistência do PDT, Adélia Pinheiro, pré-candidata do PT em Ilhéus, já está de olho em possíveis apoios ao seu nome.

“Nós temos conversas que são públicas, foram divulgadas, com o PSB, PDT e outros partidos. Esse é o momento da busca de alianças e aliados que façam sentido para os objetivos programáticos e os compromissos que temos firmado com a população que giram na mudança, nas políticas públicas municipais. É claro que permanecem os diálogos até a realização da convenção e que podem enriquecer a nossa trajetória", afirmou.

Leia também:

>> Jogo eleitoral em Ilhéus começa a ganhar forma; veja o cenário

>> Radiovaldo Costa ocupará posição de vice-líder do PT na Alba

Adélia também falou sobre as investidas em torno de uma aliança com o atual vice-prefeito Bebeto Galvão e o PSB. Recentemente, os dois se encontraram numa reunião e o socialista acenou para uma aliança entre os nomes.



“A construção do vice na nossa chapa é uma construção de coletivo, do conjunto de partidos que fazem parte do grupo de apoio e será divulgada em tempo oportuno", declarou Adélia, ao falar da chance de Bebeto ser seu vice.

A petista também pontuou o que identifica como os principais problemas de Ilhéus que precisam ser solucionados.

“O investimento do governo do Estado no município é vultoso nos últimos anos e, considerando o tanto que foi realizado, um investimento que supera R$ 1 bilhão, nós entendemos que essa parceria tem de ser mais forte ainda e que ela demonstre claramente o que é a intencionalidade do governo estadual e federal através da implementação do desenvolvimento, de políticas municipais de responsabilidade do gestor municipal. Então, olhemos para adiante e que Ilhéus precisa avançar na saúde, transporte público, infraestrutura e em educação, cultura, esporte e lazer. E essa é a construção do que buscamos na aliança com vários partidos", explicou.