Bebeto Galvão conversa com Adélia e sinaliza para aliança em Ilhéus

O vice-prefeito de Ilhéus, Bebeto Galvão (PSB), pré-candidato à prefeitura do município, se encontrou com a petista Adélia Pinheiro, também pré-candidata no pleito de outubro, na terça-feira, 23. Após a reunião, o socialista acenou para uma aliança entre os nomes.

"Nós temos dialogado de forma contínua sobre as demandas e o futuro político de Ilhéus com a nossa querida amiga Adélia Pinheiro. Essas conversas refletem a nossa visão política e afinidades sobre o modelo de gestão pública para o nosso município", escreveu Bebeto em uma publicação nas redes sociais.

Bebeto rompeu recentemente com o prefeito Marão (PSD), que indiciou Bento Lima (PSD) para sua sucessão, e lançou sua pré-candidatura. Nos últimos dias, entretanto, ele passou a ser ventilado para compor como vice de Adélia.

Por ter sido vice de Marão por apenas quatro anos, Bebeto ainda pode ser vice da petista em um outro mandato.

"PT e PSB têm uma atuação pautada no bem-estar, na igualdade, liberdade e na garantia de direitos básicos do nosso povo. Esse legado é marcado por construções políticas que transformaram e continuam transformando o Brasil, a Bahia e a cidade de Ilhéus", completou Bebeto.