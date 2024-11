João Roma “lança” Bruno para 2026: “Reúne mais condições que ACM Neto”

Roma acredita que uma possível candidatura de Neto se dará muito pelo desfecho do cenário nacional - Foto: Divulgação/MAX HAACK/PL

Presidente do PL na Bahia, João Roma defendeu, em entrevista à rádio Metrópole nesta segunda-feira, 4, que o prefeito de Salvador, Bruno Reis, possa ser o candidato da oposição ao Governo da Bahia em 2026.

Segundo Roma, o gestor municipal atualmente reúne mais condições do que o ex-prefeito ACM Neto de formar um arco de aliança contra o governador Jerônimo Rodrigues. No entanto, o ex-deputado federal afirmou que também está à disposição para a disputa.

“Bruno hoje reúne até mais condições do que ACM Neto no sentido de formar um arco de aliança, não sei se ele estaria disposto a sair da gestão municipal, mas ele conseguiu nessa eleição formar um arco de aliança, com um diálogo mais fluido do que ACM Neto”, disse.

Roma acredita que uma possível candidatura de Neto se dará muito pelo desfecho do cenário nacional. Para ele, caso Bolsonaro reverta a inelegibilidade na Justiça, criaria uma dificuldade para o ex-prefeito em dividir palanque com o ex-presidente na Bahia.



“Agora, é fundamental ver como se dará este cenário. Por exemplo: sendo Bolsonaro candidato a presidente da República, pela reação que ACM Neto tem a Bolsonaro, dificilmente ele vai querer estar nesse palanque. Então, vamos ter que repetir o que ocorreu há dois anos? Com uma candidatura dele e outra de João Roma? Não sei exatamente quais são as expectativas dele”, pontuou Roma.