Governador defende proporcionalidade em mesa da Alba com oposição

"Espero que os deputados possam tomar decisões acertadas como essa que aí está”, disse Jerônimo sobre eleição para Mesa Diretora - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Depois de afirmar que não irá interferir na eleição para presidência da União dos Prefeitos da Bahia (UPB), o governador Jerônimo Rodrigues defendeu que haja a distribuição proporcional entre os partidos e bancadas para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (Alba).

Segundo o chefe do Executivo, é preciso respeitar o espaço da oposição e manter as cadeiras da Mesa Diretora aos respectivos representantes e partidos.



“Eu acho o seguinte, há o lugar de cada um, aí eu não me interfiro, mas aí eu defendo que haja a divisão proporcional, acho que é preciso ter assento da oposição, um respeito, como acontece no Congresso, no Senado e na Câmara Federal, a lógica é essa, independente do tamanho da oposição, seja na Câmara de Vereadores, seja na Assembleia, é importante ter a voz da oposição e é esse formato que aí está hoje, acho que é um formato que dialoga bem", afirmou Jerônimo.

Leia também:

>> Jerônimo aguarda CEO da BYD para início de produção em Camaçari

>> Ivoneide abre o jogo sobre formação de secretariado de Caetano



“Hoje o presidente atual, Adolfo Menezes, respeita esse regramento, a bancada da situação também respeita e espero que os deputados possam tomar decisões acertadas como essa que aí está”, pontuou o governador.