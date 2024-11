TSE encerra processo contra Débora Régis

Débora Régis, foi eleita prefeita de Lauro de Freitas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ministro Kassio Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), homologou o pedido de desistência do diretório municipal do PSB em Lauro de Freitas, da ação contra a prefeita eleita da cidade, Débora Régis (União Brasil). Com isso, o processo foi encerrado na Corte.

O pedido de desistência foi protocolado pelo PSB no mês passado. O partido pontuou que o Ministério Público Eleitoral já havia emitido parecer favorável a Débora e ressaltou que ela foi eleita democraticamente em 2024, "o que evidencia a necessidade de se respeitar a soberania do voto popular, garantindo assim a preservação do princípio democrático e a fiel observância à vontade dos eleitores, manifestada por meio do sufrágio”.

A ação acusava a então candidata Débora, em 2020, de ocultar “diversos gastos e recursos arrecadados, o que configura captação ilícita de recursos”.

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) julgou a favor da cassação do mandato dela, que recorreu ao TSE. O ministro Kassio Nunes Marques, relator do caso no TSE, acolheu o pedido da defesa e determinou a recondução de Débora Régis ao mandato.

Após o pedido de desistência, a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho (PT), decidiu exonerar o secretário municipal de Infraestrutura e presidente do PSB na cidade, Manoel Carlos dos Santos, popularmente conhecido como Carlucho.