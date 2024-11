Wagner passa por cirurgia ortopédica e já tem previsão de alta

Senador baiano usou as redes sociais para fazer o comunicado - Foto: Adilton Venegeroles l Ag. A TARDE

O senador Jaques Wagner (PT) usou as redes sociais para comunicar a realização da sua cirurgia ortopédica no pé esquerdo. Segundo o comunicado, o procedimento “correu muito bem”, com previsão de alta para este domingo, 21.

Na mesma publicação, o congressista tranquilizou os seus seguidores e agradeceu as mensagens de apoio.

“Hoje fiz uma cirurgia ortopédica no pé esquerdo e tudo correu muito bem. Passo aqui para avisar que estou me recuperando e quero tranquilizar todos vocês: terei alta amanhã, domingo”, escreveu Wagner.

O petista ainda informou que, por recomendação médica, não poderá receber visitas nas próximas semanas. “ Por recomendação médica, não posso receber visitas nestas primeiras semanas, mas agradeço desde já pelo carinho, pelas orações e pelas mensagens recebidas! A recuperação é longa, mas vai dar certo. Em breve estarei de volta”, acrescentou.

O ex-governador da Bahia se afastou das atividades parlamentares na última sexta-feira, 18, devido ao procedimento médico.