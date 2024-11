Florence diz que não participou de discussão sobre saída da Casa Civil

Afonso Florence pode deixar Casa Civil - Foto: Flávia Requião / A Tarde

O secretário da Casa Civil Afonso Florence desconversou sobre a possibilidade de deixar a pasta na reforma administrativa que será feita pelo governador Jerônimo Rodrigues. Para a imprensa presente no Centro Administrativo da Bahia (CAB) na manhã desta quinta-feira, 7, Florence afirmou que não foi procurado para tratar sobre o assunto.

“Não participei de nenhuma discussão sobre reforma de secretariado, não sou uma pessoa mais indicada para falar sobre isso. Eu tenho minhas atribuições. Sou deputado e estou licenciado a convite deles, sou subordinado deles. Ele [Jerônimo] me convidou para a Casa Civil. Eu, inclusive, estou saindo aqui antes das entregas, porque tenho uma agenda de trabalho. E assim que ele me chamar para qualquer outro assunto, além da gestão, eu vou ouvi-lo, mas aqui eu estou focado em contribuir com as realizações. Ele já é o governador com mais realizações em 1 ano e 10 meses da história da Bahia, minha função é dar esse apoio”, comentou o secretário.

Florence é um cotado como um dos secretários que podem mudar de pasta na reforma que Jerônimo vai fazer em sua administração. São grandes as chances do petista sair da pasta, mas ele não deve retomar o mandato de deputado federal. Segundo informações dos bastidores, ele deve ser alocado em outra pasta, e a Secretaria de Planejamento seria o provável destino.