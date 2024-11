Prefeitos em final de mandato entram no radar de Jerônimo; entenda

Jerônimo avalia indicar prefeitos para secretarias - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

Três prefeitos governistas em final de mandato estão no radar do Palácio de Ondina para a reforma administrativa que deve ocorrer nas próximas semanas. São eles Júlio Pinheiro (PT), de Amargosa; Rogério Costa (PT), de Santo Estêvão; e Thiancle Araújo (PSD), de Castro Alves.

Leia mais

>> Alba aprova empréstimo de mais de R$ 1 bilhão para governo Jerônimo

>> Avante deve ampliar espaço no governo Jerônimo; vice está em jogo

>> Cotado para secretaria de Jerônimo, Zé Neto diz que foco é voltar à Brasília

De acordo com apuração do Portal A TARDE, os três gestores são vistos pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) como importantes ativos na política local, e por isso não podem ficar 'desamparados' após seus respectivos mandatos. Pelo menos um deles será agraciado com uma secretaria, segundo um importante interlocutor do governo. Os outros dois deverão ser escalados para secretarias nacionais.

A ideia é indicar os demais prefeitos para cargos dentro de ministérios no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A experiência dos gestores, de acordo com a mesma fonte, deve pesar na indicação.

Outro importante membro da gestão estadual afirma também que Jerônimo deve acolher nomes que perderam nas eleições municipais deste ano, mas que saíram fortalecidos das urnas, como Adélia Pinheiro (PT), que ficou em segundo na disputa pela prefeitura de Ilhéus. Derrotada na tentativa de reeleição em Rafael Jambeiro, Cibele Carvalho também está no radar.

A reforma administrativa do governo Jerônimo acontecerá nas próximas semanas. A intenção é reorganizar os espaços para os partidos aliados após o resultado das eleições municipais de outubro.