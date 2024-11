Avante deve ampliar espaço no governo Jerônimo; vice está em jogo

Jerônimo deve dar mais espaços para o Avante na gestão estadual - Foto: Divulgação | GOV BA

Após conquistar 60 prefeituras nas eleições municipais deste ano, o Avante será um dos principais privilegiados na reforma administrativa do governo Jerônimo Rodrigues (PT), prevista para acontecer em dezembro. De acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, a legenda deve ganhar novos espaços além da Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri).

A permanência na Seagri, hoje ocupada por Tum, está assegurada. O partido já apresentou a Jerônimo, de acordo com uma fonte ligada ao presidente estadual da sigla, Ronaldo Carletto, as pastas que podem ser ocupadas pelo Avante na reforma. As secretarias cobiçadas pela legenda, entretanto, permanecem guardadas a sete chaves.

Leia também:

>> "Todos os estados fazem isso", diz Jerônimo sobre empréstimos

>> Alba aprova empréstimo de mais de R$ 1 bilhão para governo Jerônimo

>> Cotado para secretaria de Jerônimo, Zé Neto diz que foco é voltar à Brasília



Pretensões para 2026 e vice de Jerônimo

Um político importante ligado ao partido confirmou que o Avante tem como principal objetivo compor a majoritária encabeçada por Jerônimo, que será candidato à reeleição. O espaço desejado pela legenda é o de vice, hoje ocupada por Geraldo Júnior (MDB).

"O Avante tem 60 prefeituras, tem mais força que o MDB. Tem que participar da majoritária", disse a fonte em condição de anonimato.

O Avante também pretende fazer quatro deputados federais, tendo Pastor Isidório e Neto Carletto, o segundo ainda filiado ao PP, como principais puxadores de voto. Na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a sigla tem pretensões maiores, aumentando de um para oito deputados estaduais.

A reforma administrativa deve ocorrer nas próximas semanas, de acordo com o governador Jerônimo Rodrigues. O objetivo é começar 2025 já com os novos secretários.