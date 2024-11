"Todos os estados fazem isso", diz Jerônimo sobre empréstimos

Governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Cassio Moreira | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) minimizou nesta terça-feira, 5, as críticas da bancada de oposição sobre os pedidos de empréstimos que encaminha à casa legislativa. Em coletiva de imprensa, o chefe do Executivo pediu “compreensão” dos deputados estaduais sobre o assunto.

“Quero pedir à Câmara dos Deputados estaduais, que é a Assembleia, que compreenda que todos os estados fazem isso. O estado sozinho não tem condições de bancar os seus investimentos. [...]”, disse o chefe do Executivo estadual, após evento institucional no Colégio estadual Zumbi dos Palmares, em Salvador.

"Não vou aguardar que os recursos caiam do céu. Os deputados e o TCE (Tribunal de Contas do Estado) acompanham a execução orçamentária e vamos prestar conta desses empréstimos na hora devida. Eu quero trabalhar e espero que a assembleia compreenda isso”, completou.

O petista ainda menciona a aliança que mantém com o governo federal, que segundo ele, não é o suficiente para transferir recursos para as grandes construções no estado.

“Todos os estados precisam disso é igual ao município. Por mais que agora, a gente tenha o presidente Lula [aqui] com a gente, não é suficiente. Não temos recursos hoje, por exemplo, para entrar nas estradas vicinais. É importante, um povoado ou um distrito ter asfalto de 20 km a 30 km”, afirmou Jerônimo.

Desde o início do mandato até este mês novembro, o governo Jerônimo (PT) acumula 15 pedidos de operação de crédito, que totalizam em quase R$ 13 bilhões.