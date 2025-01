Jaques Wagner homenageia concurso Jovem Jornalista no Senado

Premiação ocorreu no dia 12 de novembro - Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

O senador Jaques Wagner (PT-BA) solicitou à Mesa Diretora do Senado Federal um voto de aplausos ao Concurso Cultural Jovem Jornalista, iniciativa promovida pelo programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. O concurso está em sua sexta edição e a premiação ocorreu no dia 12 de novembro.

O senador dedicou os aplausos ao Grupo A TARDE, aos vencedores de cada categoria, professores e escolas.



Divididos em três categorias - Tirinhas (Ensino Fundamental I); Videorreportagem (Ensino Fundamental II); e Artigo de Opinião (Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) -, os vencedores apresentaram trabalhos que se destacaram pela qualidade técnica, originalidade e criatividade.

Na categoria Tirinhas, o primeiro lugar foi conquistado por Sarah Kelly Lima Silva, da Escola Municipal Prof. Manoel de Almeida Cruz, em Salvador; Na categoria Videorreportagem, o vencedor foi Max Suilly Castro, da Escola Municipal Professor Avalino Nunes Rodrigues, em Sítio do Mato, no oeste baiano e na categoria Artigo de Opinião, o primeiro lugar ficou com João Gabriel de Oliveira, do Centro Territorial de Educação Profissional, em Gandu, no Baixo Sul.

PROGRAMA A TARDE Educação

O A TARDE Educação iniciou as atividades em 1996 e hoje é uma das mais consolidadas iniciativas brasileiras no uso da comunicação para a área educacional. Com um prêmio internacional World Young Reader Prize (2012),que destaca projetos que promovam a formação de leitores, o A TARDE Educação possui ampla rede de parcerias, contribuindo para o desenvolvimento de redes públicas de ensino.