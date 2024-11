Concurso Cultural Jovem Jornalista 2024: Educação baiana celebra pensamento crítico e criatividade

Premiação ocorreu na noite desta terça-feira, 12 - Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

A cerimônia de premiação da 6ª edição do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2024, promovida pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, marcou um momento histórico para a educação baiana. Realizado ontem no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador, o evento reafirmou o compromisso com a valorização do pensamento crítico, da criatividade e do protagonismo estudantil.

Com o tema “Sou digital, mas minha inteligência não é artificial”, o concurso abordou o impacto da tecnologia e da inteligência artificial na sociedade, incentivando os participantes a refletirem sobre o equilíbrio entre os avanços tecnológicos e a essência humana. Divididos em três categorias - Tirinhas (Ensino Fundamental I); Videorreportagem (Ensino Fundamental II); e Artigo de Opinião (Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) -, os vencedores apresentaram trabalhos que se destacaram pela qualidade técnica, originalidade e criatividade. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal A TARDE Play no YouTube e pelo Instagram @atardeeducacao.

A jornalista e professora Thaic Carvalho conduziu a cerimônia, apresentando os finalistas e seus projetos. A abertura contou com uma apresentação da orquestra Maestria, que emocionou o público com músicas como ‘Anunciação’, de Alceu Valença, ‘Estrela’, de Gilberto Gil, ‘Trevo (Tu)’, de Anavitória, e ‘A vida é Boa com Você’, de Bryan Behr.

A gerente executiva do A TARDE Educação, Andréa Silveira, abriu o evento ressaltando o compromisso do Programa com a educação. “Nosso objetivo é estimular uma reflexão profunda sobre o papel do digital em nossas vidas, sem perder de vista o valor insubstituível da criatividade e do pensamento crítico humanos. Queremos inspirar os jovens a navegarem no mundo digital com responsabilidade e visão, reforçando que, mesmo na era da tecnologia, o olhar humano faz toda a diferença", afirmou.

A coordenadora do Programa A TARDE Educação, Márcia Firmino, destacou o protagonismo juvenil no concurso. “Estamos aqui para reconhecer e valorizar o esforço e o talento de cada um de vocês. Que este concurso seja mais uma oportunidade para estimular o gosto pela leitura e pelo jornalismo”, disse.

Integraram a mesa de honra do evento, para entrega das premiações, a diretora de veículos impressos do Grupo A TARDE, Mariana Carneiro, o assessor especial da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, Manoel Calazans, o representante do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE), Emerson de Oliveira de Araújo, o representante da Escola SESI, Marcelo Luís Aleluia de Santana, e o diretor do Instituto Anísio Teixeira, Iuri Rubim.

Os vencedores de cada categoria - primeiro, segundo e terceiro lugar - subiram ao palco acompanhados da família e dos professores-orientadores, tendo sido as produções selecionadas pela capacidade de traduzir a temática proposta de forma acessível e criativa.

Tirinhas

Na categoria Tirinhas, o primeiro lugar foi conquistado por Sarah Kelly Lima Silva, da Escola Municipal Prof. Manoel de Almeida Cruz, em Salvador. Inspirada, Sarah criou uma cena em que uma menina conversa com um computador pedindo um abraço, refletindo sobre como a inteligência artificial não substitui gestos humanos. “Eu fiquei muito feliz de participar desse concurso, muito feliz mesmo. Eu nunca tinha participado de concursos assim”, contou Sarah.

Emocionada, a professora-orientadora Jaqueline de Souza ressaltou a alegria pela conquista da estudante, destacando o orgulho e a representatividade que essa vitória traz para a escola pública.

“Estamos muito felizes por essa conquista dela. É uma oportunidade de mostrar que há muitos talentos e mentes brilhantes na escola pública. Afinal, a inteligência artificial, sem essas mentes por trás, não seria nada. A alegria é imensa em vê-la aqui, celebrando com sua família, e representando nossa escola no concurso”, celebrou.

Com o tema “O robô de sucata e o cientista”, Elias Oliveira Xavier, da Escola Municipal Reverendo Rodrigo Silva Santana, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, ficou em segundo lugar na mesma categoria. Sua história apresenta um cientista que cria um robô para tarefas domésticas, mas o robô sugere explorar o mundo juntos e contribuir com a preservação ambiental. “Foi muito divertido tudo o que eu fiz e eu gosto bastante de desenhar. É um dos melhores dias que eu já vivi. É meu primeiro concurso, mas é o primeiro de muitos que vão vir pela frente”, comemorou.

Para a professora-orientadora Sandra de Jesus, acompanhar Elias foi um presente, especialmente pela motivação e dedicação do aluno. "É um sentimento de gratidão pela conquista dele, por ver esse brilho no olhar, essa alegria e essa motivação que ele está tendo a partir dessa iniciativa do jornal. Então é algo muito importante”, destacou.

Em terceiro lugar, Isadora Francine Andrade, da Escola Municipal General Labatut, impressionou com seu domínio de proporções e expressões faciais, que deram vida às suas tirinhas. “Eu estou me sentindo muito feliz e agradecida por ter vindo até aqui”, declarou a estudante. A professora-orientadora Lirane Cássia ressaltou que a educação é um meio de abrir portas para alunos de periferia, ajudando-os a alcançar sucesso e a dar visibilidade ao trabalho dos vencedores. “Fiquei muito emocionada e grata por essa iniciativa tão grande do A TARDE, porque a educação abre portas para que alunos, principalmente de periferia, venham vencer na vida e também dar visibilidade a esse trabalho tão bonito dos nossos vencedores”, completou.

Videorreportagem

Na categoria Videorreportagem, o vencedor foi Max Suilly Castro, da Escola Municipal Professor Avalino Nunes Rodrigues, em Sítio do Mato, no oeste baiano. Com apenas um celular, Max criou um vídeo de três minutos que superou as limitações técnicas com criatividade. “Eu estou muito feliz em representar o nosso município. Estar representando o oeste baiano é uma coisa maravilhosa, eu me sinto muito realizado, porque é um sonho que eu tenho desde pequeno”, declarou.

O professor-orientador Gabriel Silva disse que acompanhar o estudante durante o concurso foi uma das melhores experiências que já teve. “Ele é um aluno exemplar, um aluno que sempre correu atrás de tudo. Então, essa vitória é dele, graças a ele nós estamos aqui representando uma escola municipal, lá do município de Sítio Mato, ‘interiorzão’ da Bahia, e hoje eu estou muito feliz. Queria agradecer a cada um, a cada professor, diretor, coordenador, funcionário daquela escola, porque essa conquista não é só minha e nem de Max, é de toda a instituição”, disse.

O segundo lugar ficou com Ruan Filipe Alcântara, da Escola Municipal Denise Tavares, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O estudante ressaltou a aprendizagem proporcionada pelo concurso. “Eu tenho muito a agradecer, primeiramente a Deus, e a vocês do Grupo A TARDE, por ter dado essa oportunidade a nós jovens, porque muito jovens, hoje em dia, eles se escondem, mas vocês deram a oportunidade da gente poder ter voz, poder falar sobre as coisas boas, e eu tenho muito a agradecer, estou muito feliz”, ressaltou.

A diretora e orientadora do projeto, Cristiane Ferreira, acompanhou o desenvolvimento de Ruan e destacou o impacto positivo do projeto na autoestima do aluno. “E hoje, que é o dia do gestor escolar, eu também sou gestora escolar, sou educadora, e estou aqui com o coração transbordando de felicidade, porque é um dia de celebrar a educação, celebrar as boas iniciativas e que mais iniciativas possam vir, pois os nossos jovens precisam disso”, falou.

Luan Pablo Jesus, do Centro Municipal de Educação Dom Francisco Leite, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, conquistou o terceiro lugar. Ele expressou sua alegria destacando que se sente realizado por ver seu trabalho “escolhido de forma extraordinária”. Para o professor-orientador Agildo da Hora, o concurso foi uma oportunidade de promover cidadania e senso crítico. "Isso não é apenas um concurso, é uma verdadeira campanha de reflexão, um chamado para agir diante dos desafios dos novos tempos”, disse.

Artigo de Opinião

Na categoria Artigo de Opinião, o primeiro lugar ficou com João Gabriel de Oliveira, do Centro Territorial de Educação Profissional, em Gandu, no Baixo Sul. Ele descreveu o ato de escrever como seu momento de conexão. “A escrita é como um momento só meu e da caneta, onde as palavras chovem, e eu decido quais irão me molhar”, descreve João. Ele teve a orientação da professora Emanuele Peruzzo, que ressaltou o talento do aluno. “A nossa missão é incentivar os alunos e os jovens para que se desenvolvam, cresçam e deem frutos. E os frutos estão aqui., comemorou.

Deane Mendes, do Colégio Estadual do Campo Filinto Justiniano Bastos, em Seabra, na Chapada Diamantina, alcançou o segundo lugar. Ela definiu o concurso como uma das melhores experiências de sua vida. “Foi a primeira vez que compartilhei minhas observações sobre o cotidiano sob meu ponto de vista, e essa abordagem acabou me levando à final. Compartilhar essa conquista com amigos e familiares foi muito gratificante”, afirmou.

O professor-orientador Reginaldo Araújo destacou que a iniciativa deu a oportunidade de mostrar o talento da aluna. “Deane é uma estudante muito dedicada, muito estudiosa. Desde o começo do ano eu tenho trabalhado com a turma dela, com um componente curricular sobre cidadania digital, em parceria com a ONG SaferNet, com o governo do Reino Unido, e esse trabalho com o Concurso Cultural Jovem Jornalista do A TARDE Educação foi pra casar e mostrar o potencial de Deane como nossa Jovem Jornalista”, disse.

Em terceiro lugar, José Gabriel Brito Alencar, de Juazeiro, no norte da Bahia, apresentou uma abordagem crítica sobre a dependência tecnológica e o “sedentarismo mental”. O projeto contou com o apoio da professora-orientadora Joázila Nascimento. “Foi muito gratificante e foi muito bom ter dado essa oportunidade a todos os jovens, e foi muito bom fazer esse artigo para vocês”, afirmou.

Ao lado de José, a mãe, Juliana Brito, destacou que sempre fez questão de incentivar o filho a se dedicar aos estudos. “É um orgulho pra mim, muito grande. E como professora também, eu incentivo meus alunos todos os dias a serem algo melhor. É muito emocionante estar aqui e meu filho também, representando todos os estudantes. Quando a educação e a família andam juntas só pode dar certo”, afirmou.

Compromisso com a educação

A coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, reforçou que ao estimular a produção cultural jovem, o Concurso Cultural Jovem Jornalista 2024 promoveu a reflexão crítica e o protagonismo juvenil, aspectos fundamentais para o desenvolvimento de uma educação mais dinâmica e conectada às necessidades contemporâneas. “Ao abordar o tema “Sou digital, mas minha inteligência não é artificial", o evento destacou a importância de aliar tecnologia e humanização no aprendizado, fortalecendo a educação baiana e preparando as novas gerações para os desafios de um mundo cada vez mais digital”, disse.

O presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, saudou o evento como importante momento de celebração e reconhecimento de estudantes, familiares, professores e escolas públicas, no seu empenho em qualificar os processos educacionais e levar novas perspectivas de formação para os jovens. “Parabenizamos a dedicação e o talento de cada um. O prêmio que recebem é um reconhecimento do seu potencial e do impacto positivo de suas ideias e projetos sobre o nosso presente e também o futuro.”

Para o diretor de relações institucionais de A TARDE, Luciano Neves, o Jovem Jornalista traduz a união de dois pilares fundamentais para o fortalecimento da sociedade - a educação e o jornalismo. “Em um momento onde a desinformação se espalha de forma rápida e sem controle, é imprescindível esse esforço conjunto na luta contra as fake news. Ao fortalecer a educação e o jornalismo como aliados no combate à desinformação, estamos garantindo um futuro mais justo e democrático”, apontou.

A 6ª edição do Concurso Cultural Jovem Jornalista foi realizada com o apoio do Governo da Bahia, Escola SESI, Bahiagás, e Suzano, reafirmando o compromisso dessas instituições com a educação e o desenvolvimento dos jovens.

PROGRAMA A TARDE Educação

O A TARDE Educação iniciou as atividades em 1996 e hoje é uma das mais consolidadas iniciativas brasileiras no uso da comunicação para a área educacional. Com um prêmio internacional World Young Reader Prize (2012),que destaca projetos que promovam a formação de leitores, o A TARDE Educação possui ampla rede de parcerias, contribuindo para o desenvolvimento de redes públicas de ensino.