"Povo nem sabe o que é PIB", dispara Lula em evento

Presidente Lula fala sobre PIB - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira, 13, que parte da população não sabe o que é Produto Interno Bruto (PIB). A declaração ocorreu durante agenda em Macapá, capital do Amapá.

Segundo Lula, apesar da falta de conhecimento sobre o tema, o povo é responsável pelo crescimento do PIB do Brasil. O presidente disse ainda que o correto é dividir esse aumento com o trabalhador.

“O povo nem sabe o que é PIB. PIB é aquilo que é o crescimento de toda riqueza produzida pelo país. Olha, se o PIB cresceu, quem é fez crescer? Não foi o patrão. Foi o povo que trabalha”, afirmou Lula, que continuou.

"Se o povo que trabalha fez o PIB crescer, o mais correto é dividir o crescimento do PIB com vocês. É dividir com quem trabalhou, gerou riqueza, porque sempre, historicamente, foi o contrário. Pobre só tinha valor em época de eleição”, disparou.

O que é PIB?

O Produto Interno Bruto, ou PIB, é a soma de todos os bens produtos por uma região, cidade, estado ou país, retratada por um determinado período.