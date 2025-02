Corpo de homem desaparecido é encontrado sob piso de cozinha

Homem estava desapaecido há três meses - Foto: Divulgação

O corpo de um homem de 37 anos foi encontrado pela Polícia Civil de Minas Gerais, neste sábado, 15, enterrado sob o piso da cozinha de uma residência em Poço Fundo, no sul do estado. Ele estava desaparecido desde o dia 13 de novembro de 2024.

A descoberta ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido na sexta-feira, 14. Para localizar a vítima, os investigadores utilizaram luminol, um reagente químico que detecta vestígios de sangue, o que ajudou a identificar o local onde o corpo havia sido ocultado.

O principal suspeito do crime é um homem de 39 anos, que já estava preso preventivamente desde 18 de novembro de 2024, cinco dias após o desaparecimento da vítima. No entanto, sua detenção, até então, estava relacionada a crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições.

O corpo foi encaminhado ao Posto Médico-Legal em Poços de Caldas e, posteriormente, seguirá para a seção de Antropologia do Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte, onde passará por exames que concluirão sua identificação oficial. A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer as motivações do crime e a possível participação de outros envolvidos.