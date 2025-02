Justiça manda soltar bolsonarista condenado por matar petista

Marcelo Arruda e Jorge Guaranho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Justiça do Paraná determinou a soltura do ex-policial Jorge José da Rocha Guaranho, condenado pelo assassinato do ex-tesoureiro do PT-PR, Marcelo Aloizio de Arruda em julho de 2022.

A decisão, que foi assinada por um desembargador, ocorreu um dia após Guaranho ser condenado a 20 anos de prisão pelo crime de homicídio duplamente qualificado - motivo torpe e comum, e indicou o retorno do acusado para a prisão domiciliar, após a sentença prévia ter determinado a prisão imediata do ex-policial em regime fechado.

Em pedido de habeas corpus protocolado pela defesa, foi alegado que Jorge teria problemas de saúde graves e por isso deveria ficar sob regime domiciliar.

Marcelo foi morto na própria festa de aniversário, com temática do PT e durante o julgamento, a defesa de Guaranho afirmou que o policial agiu em legítima defesa ao atirar no aniversariante.