Homem morre afogado no dia do aniversário em açude na Bahia

O incidente ocorreu no mesmo dia em que ele fazia aniversário - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem identificado como Cosme Farias, de 38 anos, morreu afogado na tarde desta quinta-feira, 13, em um açude no distrito de Salgadália, em Conceição do Coité, na região sisaleira da Bahia. O incidente ocorreu no mesmo dia em que ele fazia aniversário.

De acordo com informações iniciais, Cosme estava bebendo com amigos antes de entrar na água e desaparecer. Populares acionaram o socorro, e as buscas foram iniciadas.

De acordo com informações apuradas pelo Portal Raízes e publicadas pelo Notícias de Coité, quatro mergulhadores participaram da operação de resgate, e o corpo foi encontrado no final da tarde.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e encaminhar o corpo para necropsia. As circunstâncias exatas do afogamento ainda não foram esclarecidas.