Suspeito de torturar os pais idosos é preso na Bahia

O suspeito foi preso após um vídeo circular nas redes sociais - Foto: Reprodução/TV Bahia

Um homem foi preso em flagrante, na quarta-feira, 13, suspeito de torturar os próprios pais idosos, no povoado de Anselmo, na zona rural de Itiúba, na Bahia. O suspeito foi preso após um vídeo circular nas redes sociais com um dos episódios de agressão.

No registro, o homem ameaça o pai e depois carrega a mãe à força. Testemunhas disseram que essa não foi a primeira vez que ele agrediu os dois. As informações são do g1.

No local, os policiais também apreenderam uma espingarda de fabricação caseira, que estava armazenada em um depósito próximo à residência onde o suspeito se escondia. O armamento estava sob os cuidados e responsabilidade dele.

O homem foi autuado por maus-tratos contra os pais e por porte ilegal de arma de fogo. Ele está detido no Conjunto Penal de Juazeiro e deve passar por audiência de custódia.