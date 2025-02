Polícias de Bahia e Pernambuco cumprem mandados em operação contra homicídios

Forças da Segurança Pública da Bahia e de Pernambuco cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão nesta sexta-feira, 14 - Foto: Divulgação SSP

As Forças da Segurança Pública da Bahia e de Pernambuco cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão nesta sexta-feira, 14, durante a Operação Vale do São Francisco Seguro, na cidade de Petrolina, que faz limite com o município de Juazeiro.

Até o próximo domingo, 16, os integrantes das polícias intensificarão o patrulhamento em bairros com atuação de grupos criminosos, ocorrência de homicídios, tráfico de entorpecentes e crimes contra o patrimônio.

A operação deflagrada pelas Secretarias da Segurança Pública (SSP-BA) e de Defesa Social (SDS – PE), contam com equipes equipes do Comando de Policiamento da Região Norte (CPR-N), das 73ª, 74ª, 75ª e 76ª Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPMs/Juazeiro), Rondesp Norte, Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga, com apoio do Grupamento Aéreo da PM, além de prepostos da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro), das Delegacias Territoriais (DTs) de Juazeiro e Casa Nova, além da DH, DTE, DEAM, DRFR.