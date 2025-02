Ponte Salvador-Itaparica: construção deve gerar mais de 7 mil empregos

Ponte Salvador-Itaparica - Foto: Reprodução | Consórcio Ponte Salvador-Itaparica

A construção da ponte Salvador-Itaparica deve resultar na geração de cerca de 7 mil empregos diretos e indiretos, sendo ocupados por baianos, conforme estima a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Para isso, a pasta deve oferecer qualificação profissional em conjunto com a concessionária, responsável pelo equipamento viário, a fim de fortalecer os pequenos negócios na área de influência da ponte.

O acordo para a contratação dos baianos foi firmado na última terça-feira, 11, entre o titular da Setre, Augusto Vasconcelos, e o CEO da Concessionária da Ponte, Cláudio Villas Boas.

“Essa é uma das principais obras de infraestrutura do país, a maior ponte sobre o mar da América Latina, um investimento significativo que pode alterar bastante a nossa economia e o desenvolvimento da Bahia. Estamos tratando de qualificação profissional, economia solidária, o acolhimento das comunidades tradicionais que existem na ilha, a integração econômica para não deixar ninguém para trás e garantir oportunidades de geração de renda, de trabalho para o conjunto da população, não só de Salvador, como da ilha e do Recôncavo Baiano”, disse Vasconcelos após a reunião.

No mesmo dia, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) aprovou a homologação da proposta de consenso entre o Estado e Consórcio, destravando o processo para tocar as obras do empreendimento, cuja instalação do canteiro de obras deve ocorrer no início de 2026.

A construção da ponte sobre lâmina d´água da América Latina, com 12,4 km de extensão, terá investimento de R$ 10,4 bilhões. A concessão acontece por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) com os grupos chineses e terá a duração de 29 anos e outros seis anos de construção.

Parceria

O objetivo da reunião do Consórcio com a Setre foi o de promover parceria em áreas da pasta como a qualificação de mão de obra profissional e fortalecimento de pequenos negócios de baixa renda com ações voltadas ao empreendedorismo popular e da economia solidária. O conjunto de ações nesses setores contribuirá para a geração de renda na região de influência da ponte e do sistema viário que abarca 250 municípios.

O CEO da Concessionária Ponte Salvador-Itaparica, Cláudio Villas Boas, enfatizou a parceria para qualificação e absorção de mão de obra local para a construção do equipamento.

“A Setre é, sem dúvida, um parceiro representativo nessas duas agendas, que é a agenda de formação e qualificação de mão de obra para nos apoiar no processo de construção da ponte. A gente quer priorizar a mão de obra local, qualificar a mão de obra local. Que a gente possa dar oportunidade para todos baianos que estarão presentes e participando da construção da ponte. E a segunda a segunda plataforma é, sem dúvida, o desenvolvimento do empreendedorismo da economia solidária e da inclusão social das comunidades tradicionais como vetor de desenvolvimento econômico social dessa região que será, então, beneficiada”, disse.