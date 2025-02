Policiais baianos são demitidos por agressão a mulheres

Dois policiais civis foram demitidos da corporação - Foto: Divulgação

Dois investigadores da Polícia Civil da Bahia tiveram suas demissões publicadas na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 14. A saída da dupla da corporação foi motivada por agressões a mulheres.

Um dos episódios de violência resultou em morte. José Anchieta Gomes das Neves foi demitido por ter tirado a vida de sua ex-companheira. De acordo com o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado pela corporação, no dia 25 de maio de 2021, no município de Saúde, o agente efetuou um disparo de arma de fogo na direção do portão de entrada da sua casa, o qual atingiu a sua então companheira no pescoço, quando a vítima se encontrava na porta de entrada da residência do casal. Ela não resistiu aos ferimentos.

Segundo os autos do inquérito policial, José Anchieta e a vítima viviam em união estável há oito anos, sendo que o relacionamento era permeado por brigas e ofensas constantes. A denúncia também cita agressões físicas sofridas pela vítima e que ela, eventualmente, era impedida de entrar na residência do casal, pelo acusado. A apuração revelou que o acusado fazia uso exagerado de bebida alcoólica em bares do município de Saúde, inclusive portando a arma de fogo.

Uma agressão com coronhadas na cabeça da ex-esposa motivou o desligamento de Eudes de Brito Chagas da Polícia Civil. O episódio de violência aconteceu em um bar localizado no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador, no dia 13 de julho de 2018.

Além dos golpes com a arma de fogo, Eudes ainda socou o rosto da mulher e efetuou disparo com a pistola na área externa do estabelecimento.

A demissão de um funcionário público pode ser revertida por decisão administrativa ou por decisão judicial. Quando um PAD que culminou com a demissão do servidor é anulado, ele é reintegrado ao serviço público.