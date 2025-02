'Vai trair o capeta': suspeito de matar esposa é encontrado morto

Terezinha Pires dos Santos foi encontrada sem vida na própria casa - Foto: Reprodução/redes sociais

O corpo de um homem, identificado como Cláudio Pereira dos Anjos, 47 anos, foi encontrado na última segunda-feira, 10, na região da Ponte do Domingão, em Santa Maria da Vitória. Ele é o principal supeito na morte de Terezinha Pires dos Santos, de 43 anos, assassinada com um tiro no pescoço na terça-feira, 4, no mesmo município.

Terezinha Pires dos Santos foi encontrada sem vida na própria casa, seminua e com uma marca de tiro no pescoço. Ao lado do corpo, foi encontrado um bilhete, supostamente escrito pelo companheiro da vítima, confessando o crime: "Meu bem, vai trair o capeta, o satanás e o demônio, sua desgraçada. Nunca mais você me deixa no vácuo. Ingrata".

Veja o bilhete abaixo:

| Foto: Reprodução/Redes Sociais

No dia do crime, a polícia apreendeu sua motocicleta e dois celulares com senhas anotadas em um papel.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a "1ª Delegacia Territorial de Santa Maria da Vitória registrou a morte a esclarecer, sem indício de crime, de Cláudio Pereira dos Anjos, de 47 anos, na segunda-feira (10), na Ponte do Domingão. Guias de local e necropsia foram expedidas e os laudos poderão esclarecer a causa da morte, além disso, a unidade territorial realiza diligências para apurar todas as circunstâncias do caso."