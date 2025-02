Duas pessoas morrem em acidente após colisão de carretas em rodovia na Bahia

Acidente deixa duas pessoas mortas no trecho da BR-116 de Itatim - Foto: Reprodução

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um caminhão carregado com água mineral e uma carreta baú, na madrugada desta quinta-feira, 13, na Km 534 da BR-116, no trecho próximo ao município de Itatim, região do Piemonte do Paraguaçu.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos colidiram de frente e com o impacto pegaram fogo. Os condutores ficaram presos nas ferragens e a pista precisou ser bloqueada, causando congestionamento na via. Nas primeiras horas da manhã a rodovia foi liberada em ambos os sentidos.

Os corpos foram recolhidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Itaberaba. A PRF ainda informa que as investigações seguem em andamento e novas informações serão divulgadas conforme a apuração dos fatos.