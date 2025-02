Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 11 anos na Bahia

A situação foi descoberta após uma mudança de comportamento da vítima na escola - Foto: Reprodução/Google Maps

Um homem de 24 anos foi preso, nesta quarta-feira, 12, por suspeita de estuprar a própria sobrinha, de 11 anos. Segundo a Polícia Civil, o crime acontecia na casa onde o investigado morava com a tia da menina, na cidade de Riacho de Santana, no sudoeste da Bahia.

De acordo com as investigações, a situação foi descoberta após uma mudança de comportamento da menina na escola chamar a atenção dos professores. Ao ser questionada, ela contou a situação. As informações são do g1 BA.

Foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que passará por audiência de custódia na quinta-feira, 13. A adolescente está recebendo acompanhamento psicológico.