Pai morre afogado enquanto tentava salvar filho de 13 anos em Salvador

A vítima morava no município da Chapada Diamantina, e viajou para visitar o filho - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Um homem identificado como Manoel Messias Seabra morreu enquanto tentava salvar o filho de 13 anos de um afogamento na terça-feira, 18, na praia de Ondina, em Salvador.

De acordo com o g1, o Corpo de Bombeiros informou que a vítima morava no município da Chapada Diamantina, e viajou para visitar o filho na capital baiana, onde o adolescente mora.

Segundo informações, o menino engoliu muita água do mar e foi atendido por equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Após o atendimento, ele foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por avaliação médica.